Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.5.2024, 11.05 Uhr wurde die Polizei zu einem Geschäft auf der Straße In der Geist in Oelde gerufen. Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie ein 33-Jähriger zahlreiche Waren in eine Tasche packte. Als der Münsteraner das Geschäft mit der Tasche durch einen Notausgang verlassen wollte, hindert der Ladendetektiv ihn daran. Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest, da dieser Erkenntnisse wegen gleicher Taten hat.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell