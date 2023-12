Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Bühl (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag 12 Uhr bis Sonntag 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Anwesen in der Hebelstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge durchwühlten die unbekannten Täter sämtliche Schränke und Schubladen im Erd- und Obergeschoss. Ein Diebstahlsschaden ist nach bisherigem Stand nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 990970, bei den Beamten des Polizeireviers Bühl zu melden. /an

