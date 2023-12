Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Corpus Delikti: Bierkiste - Hinweise erbeten

Hausach (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr ereignete sich in der Eisenbahnstraße ein nicht alltäglicher Unfall. Unmittelbar neben der Behelfs-/Lichtzeichenanlage an der Einmündung in Richtung "Alte Eisenbahnstraße" stand eine gefüllte Kiste Bier auf der Fahrbahn. Eine Audi-Fahrerin, die den Bereich ordnungsgemäß in Richtung Wolfach befuhr, erkannte das Hindernis aufgrund starkem Regen bei Dunkelheit sowie der Baustellensituation zu spät und kollidierte mit der Bierkiste. Hierbei wurde ihr Wagen so unglücklich beschädigt, dass das Kühlwasser auslief und eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Schadenshöhe am Audi wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nun auf der Suche nach dem Eigentümer der Bierkiste und gehen der Frage nach, wie das Corpus Delikti überhaupt auf die Fahrbahn gelangte. Obwohl glücklicherweise nur Sachschaden entstanden ist, erwartet den Verursacher im Falle seiner Ermittlung ein Strafverfahren. Mögliche Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer: 07832 97592-0 bei den Ermittlern.

/hg /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell