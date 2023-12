Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Mit geparkten Fahrzeugen und Grundstücksmauer kollidiert

Gutach (ots)

Ein Unfall am Samstagabend in der Hauptstraße dürfte auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein. Ein 73 Jahre alter VW-Fahrer ist hierbei gegen 19:15 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen, hat in der Folge einen dort geparkten Golf sowie einen Transporter touchiert und kollidierte final mit einer Grundstücksmauer. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Haslach auf etwa 10.000 Euro beziffert.

