POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Gegen grauen Hyundai Getz gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Über 900 Mal wurde am Donnerstag, 23.5.2024 in Beckum und Wadersloh zu schnell gefahren. Polizei und Kreis nahmen an diesem Schwerpunkttag die Geschwindigkeit im Wachbereich Beckum in den Blick. Während die Kreisverwaltung 305 Verstöße meldete, kam die Polizei auf 609. Davon müssen 501 Kraftfahrzeugführer nun mit einem Verwarngeld rechnen und weitere 108 mit einem Bußgeldverfahren. Spitzenreiter ...

