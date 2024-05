Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fußgänger von Lkw erfasst und verstorben

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.5.2024, 14.30 Uhr wurde ein Fußgänger auf der B 64 in Telgte von einem Sattelzug erfasst. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Der 62-Jährige aus Unna querte die Bundesstraße in Höhe eines Wirtschaftsweges. Der 52-jährige Lkw-Fahrer aus Werther versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster unterstützte die Kräfte der Polizei Warendorf bei der Arbeit am Unfallort. Der Sattelzug wurde sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. An der Sattelzugmaschine entstand leichter Sachschaden. Die Bundesstraße ist zwischen den Kreisstraßen 50 und 19 weiterhin gesperrt. Das Ende der Sperrung ist noch nicht abzusehen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell