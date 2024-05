Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.5.2024 ereignete sich gegen 8.50 Uhr ein Verkehrsunfall in Westbevern-Vadrup, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 83-jährige Telgterin befuhr mit ihrem Auto den Wirtschaftsweg Plogsvenn in Richtung Ostbevern-Brock. Ein 42-jähriger Lienener befuhr mit seinem Pkw die Straße in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe des Zufahrtsweges Wiewelhook kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Lienener hatte vergeblich versucht nach rechts auszuweichen und eine Gefahrenbremsung durchzuführen. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

