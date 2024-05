POL-WAF: Ostbevern. Mutmaßlicher Heudieb entdeckt, der flüchtete

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 22.5.2024 stand ein grauer Daimler Chrysler C 200 zwischen 22.00 Uhr und 22.55 Uhr auf dem Bürgermeister-Corneli-Ring in Ahlen. In dieser Zeit fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die rechte Seite des Autos, der in Höhe der Sporthalle stand. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, ...

