Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Festnahme nach Raubdelikten

Ennepetal (ots)

Nach den Raubdelikten auf die Tankstellen in der Bochumer Straße und Schmiedestraße am 07.11.2023, gegen 21:00 Uhr und 21:45 Uhr, war ein männlicher Täter flüchtig. In diesem Zusammenhang erfolgte am heutigen Tag gegen 14:00 Uhr eine qualifizierte Festnahme in Ennepetal durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei. Die Person konnte angetroffen werden und blieb im Rahmen des Einsatzes unverletzt. Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten zum Aufenthaltsort des 19- jährigen Tatverdächtigen aus Ennepetal geführt.

