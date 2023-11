Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Raub auf Tankstellen- Zwei Täter werden festgenommen.

Sprockhövel (ots)

Am 07.11.2023, gegen 21:00 Uhr, betrat ein männlicher Täter unter Vorhalt einer Pistole den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Bochumer Straße. Da der Täter die Kasse nicht öffnen konnte, verließ er ohne Beute die Tatörtlichkeit und lief fußläufig in Richtung Fänkenstraße. Der Kassierer konnte vorher aus der Tankstelle flüchten. Zeugen meldeten daraufhin im Nahbereich der Tankstelle eine verdächtige Person mit Pistole in der Hand. Umgehend wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Gegen 21:45 Uhr kam es zu einem weiteren Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Schmiedestraße. Dort betrat ebenfalls ein männlicher Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Mitarbeiter in der Tankstelle, die das Bargeld in derzeit unbekannter Höhe herausgaben. Währenddessen betrat ein 55-jähriger Kunde aus Sprockhövel den Verkaufsraum. Dieser wurde durch den Täter mit der Waffe bedroht und mit einem Schlag auf den Kopf verletzt. Der Täter verließ daraufhin die Tankstelle und stieg in einen geparkten Pkw ein. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte dieser Pkw durch Kräfte der Polizei in Wuppertal festgestellt werden. Zwei männliche Personen wurden festgenommen. Eine weitere Person konnte fußläufig flüchten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kam ein Hubschrauber zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-6000 melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell