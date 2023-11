Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Haltern am See/Ennepe-Ruhr-Kreis/Essen: Polizei sucht Passat-Fahrer - Mordkommission hofft auf neue Hinweise

Haltern am See/Ennepe-Ruhr-Kreis/Essen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen

Nachdem Ende Mai eine Frau auf der A43-Auffahrt Lavesum schwer verletzt wurde, geben Polizei und Staatsanwaltschaft nicht auf, den Fall aufzuklären. Die Mordkommission ermittelt weiter - und hofft auf weitere Zeugenhinweise und Angaben. Gesucht wird nach wie vor nach einem Autofahrer, der nach bisherigen Erkenntnissen mit einem schwarzen VW Passat unterwegs war - mit EN-Kennzeichen. Es ist davon auszugehen, dass die 37-jährige Frau zuvor mit in dem Auto saß. Gegen 1.20 Uhr wurde sie auf der A43-Auffahrt Lavesum von einem anderen Auto überrollt - und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau befindet sich mittlerweile "auf dem Weg der Besserung". Was genau in der Nacht passiert ist, ist auch fünf Monate danach unklar. Nach jetzigen Ermittlungen kommt der gesuchte Fahrer vermutlich aus dem Raum Ennepetal oder Essen. Die Polizei bittet deshalb noch einmal um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu dem Fahrer des Autos machen oder Hinweise zu dem Vorfall selbst geben?

