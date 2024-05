Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Junger Fahrradfahrer fuhr Schlangenlinien

Warendorf (ots)

Weil er Schlangenlinien fuhr, hielten Polizisten am Freitag, 24.5.2024, 1.25 Uhr einen jungen Fahrradfahrer auf der Weststraße in Ahlen an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ahlener stark alkoholisiert war. Um den 19-Jährigen eine Blutprobe entnehmen zu können, sollte er für den Transport in einen Streifenwagen gesetzt werden. Dabei sperrte sich der Ahlener, sodass er gefesselt wurde. Nach der Entnahme der Blutprobe wurde der 19-Jährige mit dem Hinweis entlassen, aktuell weder das Fahrrad noch ein anderes Kraftfahrzeug zu nutzen.

