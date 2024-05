Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn-Göttingen. Unbekannte stahlen Auto nach Wohnungseinbruch

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Donnerstag, 23.5.2024, zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr in ein Bauernhaus auf der Stakener Straße in Göttingen ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume und fanden einen Autoschlüssel. Anschließend entwendeten sie den dazu gehörigen Pkw, einen grauen Mercedes Benz, ältere A Klasse mit dem Kennzeichen BE-SH 42. Wer kann Angaben zu dem Einbruch oder Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

