Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Lkw-Fahrer fuhr auf geparkten Lkw auf

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.5.2024, 8.25 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer auf der B 58 in Wadersloh auf einen geparkten Lkw auf. Der 48-Jährige aus Tschechien befuhr die Münsterstraße in Richtung Wadersloh und kam von der Straße ab. In Folge fuhr er auf den auf dem Seitenstreifen stehenden Lkw auf, in dem der 42-jährige Fahrer aus Brakel saß. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 48-Jährige schwer und der 42-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Männer zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Der beschädigte Anhänger des Brakelers und der Sattelzug des Tschechen wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro.

