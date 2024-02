LPI-J: Versuchter Einbruch

Jena (ots) - Nicht schlecht staunten die Beamten der PI Saale Holzland bei einer am 25.02.2024 gegen 03:30 Uhr durchgeführten Kontrolle eines Pkw Mercedes. Am Steuer saß ein 29-jähriger Mann aus Hermsdorf. Dieser war, so zeigte es ein durchgeführter Alkotest an, mit stattlichen 1,9 Promille unterwegs. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, der 29-jähriger hatte ...

