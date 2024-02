LPI-J: Hoher Sachschaden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zöllnitz: Unbekannte verschafften sich widerrechtlich Zutritt zum Sportlerheim in Zöllnitz. Bevor der oder die Täter gewaltsam in das Objekt eindrangen, manipulierten diese am Bewegungsmelder. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten die Langfinger das gesamte Objekt, verließen es jedoch ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

