Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Arbeitsunfall: 41-Jähriger bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Auf einem Firmengelände eines Reifenhandels in Baunatal-Hertingshausen ist es am heutigen Freitagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 41-Jähriger schwer verletzt wurde. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte der Verunglückte im Arbeitskorb eines Gabelstaplers gestanden und Reifen aus einer Gitterbox umgeladen. Aus bislang unbekannter Ursache kippte der Gabelstapler, der durch einen anderen Arbeiter gesteuert wurde, samt Arbeitskorb zur Seite, wodurch der 41-Jährige mehrere Meter in die Tiefe stürzte und schwere Kopfverletzungen erlitt. Nach bisherigen Informationen besteht Lebensgefahr für den Mann aus Kassel. Er wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Gabelstaplers erlitt einen Schock, weshalb er ebenfalls durch Rettungskräfte behandelt wurde. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zur Klärung der Umstände dieses Arbeitsunfalls wurde, wie in solchen Fällen üblich, auch die Abteilung für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet.

