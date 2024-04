Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau will Minicar-Fahrt mit Falschgeld bezahlen: 34-Jährige wird wiedererkannt und gefasst

Kassel (ots)

Kassel:

Als sich eine mutmaßliche Betrügerin offenbar bereits in Sicherheit wähnte, konnte sie am gestrigen Mittwochabend dank eines aufmerksamen Minicar-Fahrers rund eine Stunde nach der Tat gefasst werden. Die Frau war gegen 22:30 Uhr als Fahrgast in einem Minicar unterwegs, das sie bei Ankunft am Stern in Kassel mit einem 100 Euro Schein bezahlen wollte. Als der Fahrer erkannte, dass es sich um eine gefälschte Banknote handelte und die Annahme ablehnte, beglich die Frau die Fahrtkosten von 30 Euro mit "echten" Scheinen und stieg anschließend schnell aus. Wenige Augenblicke später bemerkte der Fahrer, dass die Unbekannte auch noch unbemerkt Geld aus seinem Portemonnaie gestohlen hatte und verständigte die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen nach der geflüchteten Täterin verliefen zunächst ohne Erfolg.

Nur rund eine Stunde später meldete sich der Minicar-Fahrer erneut bei der Polizei und teilte mit, dass er die Täterin gerade auf offener Straße in der Kasseler Nordstadt wiedererkannt habe. Die hinzugeeilte Streife konnte die 34-jährige Frau daraufhin festnehmen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten den gefälschten 100 Euro Schein und stellten ihn sicher. Die in Fuldatal wohnende Tatverdächtige musste die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier begleiten. Sie muss sich nun wegen versuchten Inverkehrbringens von Falschgeld und Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell