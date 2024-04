POL-MFR: (378) Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben - Zeugen gesucht

Muhr am See (ots) - In der Nacht von Montag (15.04.2024) auf Dienstag (16.04.2024) brachen bislang unbekannte Täter in vier Fällen in Muhr am See (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Rathaus (Rosenau), einer Gemeinschaftspraxis (Kirchplatz), der Grundschule (Bahnhofstraße) sowie einem Kindergarten ...

