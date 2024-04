POL-MFR: (375) Bei Streit Messer gezückt - Mordkommission ermittelt

Rückersdorf (ots) - Am Montag (15.04.2024) brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Rückersdorf (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 09:30 Uhr und 17:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus im Bergwiesenweg. Im Anwesen durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten verschiedene Schmuckstücke in einem noch nicht näher ...

