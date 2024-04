POL-MFR: (372) Exhibitionist in Nürnberg aufgetreten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Ein psychischer Ausnahmezustand eines Mannes rief am Montagabend (15.04.2024) die Polizei im Nürnberger Nordwesten auf den Plan. Der 61-Jährige griff die Beamten an und biss einem Polizisten in den Oberschenkel. Gegen 17:00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen Mann in der Düsseldorfer Straße ein, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden solle. Bei der ...

