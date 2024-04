POL-MFR: (369) Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am Freitagmorgen (12.03.2024) kam es in der Fürther Südstadt zu einem Verkehrsunfall mit bislang ungeklärtem Hergang bei dem ein Motorradfahrer stürzte. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen des Unfalls. Der 56-jährige Motorradfahrer befuhr gegen 00:45 Uhr die Schwabacher Straße in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung Schwabacher Straße / ...

mehr