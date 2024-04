POL-MFR: (366) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Montag (15.04.2024) - Verkehrshinweise

Fürth (ots) - Am Freitagabend (12.04.2024) ereignete sich in Fürth eine Auseinandersetzung, an der zahlreiche Personen beteiligt waren. Im Verlauf der Klärung des Sachverhalts leistete ein Mann Widerstand und verletzte zwei Beamte. Gegen 22:40 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale mehrere Mitteilungen über eine ...

