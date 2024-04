POL-MFR: (363) Pkw gestohlen - Zeugensuche

Nürnberg (ots) - Bereits am 14.02.2024 (Mittwoch) griff ein bislang unbekannter Mann einen Autofahrer an und verletzte diesen leicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der spätere Geschädigte hielt sich gegen 10:40 Uhr in seinem Pkw, einem schwarzen Ford C-Max im Kleinreuther Weg (zur Pleydenwurffstraße hin) auf, da er dort auf Bekannte wartete. Ein bislang ...

mehr