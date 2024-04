POL-MFR: (360) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Freitag (12.04.2024) - Verkehrshinweise

Altdorf b.Nürnberg (ots) - In der Nacht vom Montag (08.04.2024) auf Dienstag (09.04.2024) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Altdorf bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise. Der oder die unbekannten Täter brachen zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr die Wohnungstüre einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Plätzlein" ...

