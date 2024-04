POL-MFR: (358) Einladung - Herrmann startet elften Bayerischen Blitzmarathon (12.04.2024 PM 109/2024)

Neustadt a.d.Aisch (ots) - Ein 57-jähriger Mann griff am Mittwochabend (10.04.2024) einen Passanten in Neustadt an der Aisch an und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Da er sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Ein 21-jähriger Mann befand sich gegen 18:20 Uhr neben seinem geparkten Auto in ...

