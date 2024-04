Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (357) Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Altdorf b.Nürnberg (ots)

In der Nacht vom Montag (08.04.2024) auf Dienstag (09.04.2024) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Altdorf bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die unbekannten Täter brachen zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr die Wohnungstüre einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Plätzlein" auf und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld in mittlerer 4-stelligen Höhe. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Moritz Schlösser

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell