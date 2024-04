Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (354) Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Leinburg (ots)

Am Mittwochvormittag (10.04.2024) brachen bislang Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Leinburg, Ortsteil Oberhaidelbach, (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 06:15 Uhr und 13:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Erdgeschosswohnung in der Straße "An der Brücke", indem sie ein Fenster der Wohnung vom Hinterhof aus einschlugen und dadurch ins Innere gelangten. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Schwabach Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Moritz Schlösser / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell