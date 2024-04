Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (356) Mann griff einen Passanten an und leistete bei seiner Festnahme Widerstand

Neustadt a.d.Aisch (ots)

Ein 57-jähriger Mann griff am Mittwochabend (10.04.2024) einen Passanten in Neustadt an der Aisch an und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Da er sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

Ein 21-jähriger Mann befand sich gegen 18:20 Uhr neben seinem geparkten Auto in der Riedfelder Ortsstraße. Ein 57-Jähriger näherte sich dem Fahrzeughalter und griff diesen unvermittelt an. Im weiteren Verlauf forderte er den Geschädigten auf, seinen Autoschlüssel auszuhändigen und verletzte den 21-Jährigen leicht im Bereich des Kopfes. Nachdem es ihm nicht gelungen war, den Autoschlüssel zu entwenden, lief der Tatverdächtige davon.

Eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch konnte den Mann wenige Straßen entfernt stoppen. Hierbei ging er auf einen Polizeibeamten zu und versuchte, diesen zu schlagen. Den Polizisten gelang es, den 57-Jährigen zu überwinden und ihm Handschellen anzulegen. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Bei dem Versuch, während seiner Einlieferung einen Feueralarm in der Klinik auszulösen, beschädigte er die Glasscheibe eines Brandmelders.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der 57-Jährige muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell