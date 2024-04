POL-MFR: (364) Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Wachenroth (ots) - In der Nacht von Donnerstag (11.04.2024) auf Freitag (12.04.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter einen hochwertigen Pkw in Wachenroth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der Besitzer des grauen Audi RS5 Quattro Cabrio mit dem Saisonkennzeichen (04-10) HÖS-CK 5 parkte das Fahrzeug gegen 19:30 Uhr vor der Garage seiner Wohnadresse im Johann-Philipp-Ring. Am ...

mehr