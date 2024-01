Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Sturz aufgrund von Glätte

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, L 570;

Unfallzeit: 09.01.2024, gegen 14.00 Uhr;

Es ist eisig kalt und stellenweise auch glatt im Kreis Borken. Das wurde einem Rennradfahrer am Dienstagmittag in Schöppingen zum Verhängnis. Er befuhr mit seinem Zweirad den Radweg der L 570 in Fahrtrichtung Ahaus. Auf einem vereisten Wegstück stürzte der 59-jährige Ahauser. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus in Ahaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell