Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße;

Unfallzeit: 09.01.2024, zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr;

Eine halbe Stunde lang hatte eine Frau ihr Auto an einem Verbrauchermarkt in Ahaus abgestellt. Als sie zu ihrem schwarzen VW zurückkehrt, ist dieser beschädigt. Zu dem Verkehrsunfall an der Wessumer Straße kam es am Dienstagnachmittag zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Wer Hinweise geben kann, sollte sich bitte beim Verkehrskommissariat in Ahaus melden unter Tel. (02561) 9260. (ao)

