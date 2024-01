Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall geflüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 08.01.2024, 23.20 Uhr;

2,4 Promille - auf diesen Wert deutete das Ergebnis eines Atemalkoholtests hin, dem sich am Montagabend ein Mann in Gronau unterzog. Vorangegangen war ein Unfall, zu dem Polizeibeamte gegen 23.20 Uhr in die Enscheder Straße geeilt waren. Dort war ein zunächst Unbekannter mit seinem Auto gegen einen geparkten Wagen geprallt und danach geflüchtet. Die Polizisten stießen bei der Fahndung in der Innerstadt auf ein Fahrzeug, das entsprechende Schäden aufwies - und auf den dazugehörigen Fahrer. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Grad seiner Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Die Beamten erhoben von dem 28-Jährigen eine Sicherheitsleistung, stellten das Fahrzeug sicher und untersagten die Weiterfahrt. Kräfte der Feuerwehr beseitigten die Ölspur, die durch den Unfall entstanden war. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell