Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Sachbeschädigung am Auto

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Wibbeltstraße;

Tatzeit: zwischen 03.01.2024, 12.30 Uhr, und 06.01.2024, 19.45 Uhr;

Die rechte Fahrzeugseite eines blauen Mercedes zerkratzt haben Unbekannte in Südlohn oder Vreden. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 12.30 Uhr, und Samstag, 19.45 Uhr. Zu dem Geschehen kam es vermutlich entweder an der Eschstraße in Südlohn oder an der Karl-Benz-Straße in Vreden. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell