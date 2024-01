Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auto beschädigt

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Josefstraße;

Tatzeit: zwischen 07.01.2024, 14.00 Uhr, und 08.01.2024, 07.30 Uhr;

Eine böse Überraschung erwartete die Halterin eines grauen Audis am Montagmorgen in Stadtlohn. Unbekannte hinterließen einen langen Kratzer an ihrem Auto. Zu dem Geschehen an der Josefstraße kam es zwischen Sonntag, 14.00 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, sollte sich bitte beim Kriminalkommissariat in Borken melden unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell