Gronau (ots) - Schwere Verletzungen hat die Katze eines Gronauers davongetragen: Das Tier geriet nach Angaben seines Halters in eine Falle und steckte darin mit einem Hinterlauf fest. Die Katze sei am 22.12.2023 entlaufen gewesen; sie fand sich am vergangenen Samstag auf dem Friedensweg wieder. Die Polizei hat die Falle sichergestellt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt ...

