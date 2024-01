Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Pedelec

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Messingstraße;

Tatzeit: zwischen 05.01.2024, 15.00 Uhr, und 08.01.2024, 17:40 Uhr;

In den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt. Um in einen der Räume zu gelangen, hebelten die Täter eine Tür auf. Die Einbrecher entwendeten ein grau lackiertes Pedelec vom Typ Rose Xtra Watt Evo Plus 1 MidStep. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell