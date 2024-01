Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrüche in Pkw

Bocholt (ots)

Tatorte: Kronenstraße / Isselburger Straße / Werther Straße / Welfenstraße / Frankenstraße;

Tatzeit: zwischen 08.01.2024, 13.00 Uhr, und 09.01.2024, 01.20 Uhr;

Unbekannte sind in mehrere geparkte Autos in Bocholt eingedrungen.

Die Taten und Tatorte in der Übersicht:

- An der Kronenstraße machte sich ein Täter in der Nacht zum Dienstag gegen 01.20 Uhr an einem dort stehenden Wagen zu schaffen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Unbekannte dazu das Keyless-Go-Verschlusssystem des Pkw technisch manipulierte. Bilder einer Überwachungskamera zeigen einen 20 bis 30 Jahre alten Mann von schlanker Statur, bekleidet mit einer dunklen Hose, dunklen Schuhen, einer grauen Kappe sowie einer Jacke in Schwarz und Grau mit hellen Streifen an den Ärmeln und einem pinkfarbenen Innenfutter. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter ein Paar Handschuhe aus dem Fahrzeug.

- Eine Seitenscheibe eingeschlagen haben Unbekannte am Montag zwischen 13.00 Uhr und 22.15 Uhr an einem Wagen an der Isselburger Straße. Aus dem Fahrzeug fehlen Zigarettenhülsen.

- Ein Portemonnaie und Papiere ließen Täter am Montagabend zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr an der Werther Straße aus einem Auto mitgehen. Auch dort schlugen sie eine Seitenscheibe ein.

- Mit der gleichen Methode gelangten Unbekannte ebenfalls am Montag zwischen 21.35 Uhr und 21.45 Uhr in ein Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Welfenstraße. Nach ersten Erkenntnissen durchwühlten sie das Handschuhfach, erbeuteten jedoch nichts.

- Auf einem Firmenparkplatz an der Frankenstraße spielte sich ein gleich gelagerter Fall ab: Zwischen 13.45 Uhr und 22.05 Uhr verschafften sich Unbekannte dort Zugang ins Innere eines Pkw, indem sie eine Seitenscheibe einschlugen. Die Täter entwendeten zwei Navigationsgeräte.

Die Polizei bittet zu allen genannten Vorgängen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell