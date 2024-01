Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher schlagen Terrassentür ein

Heek (ots)

Tatort: Heek, Eichengrund;

Tatzeit: 08.01.2024, zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr;

Unbekannte sind am Montagabend in ein Wohnhaus in Heek eingebrochen. Als die Bewohner zurückkehrten, fanden sie die Räume ihres Heims durchwühlt vor und die gläserne Terrassentür eingeschlagen - offensichtlich waren die Täter auf diesem Weg gewaltsam in das Gebäude an der Straße Eichengrund gelangt. Abgespielt hat sich das Geschehen dort zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell