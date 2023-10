Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am späten Donnerstagabend (26.10.23) in eine Schule An der Kreuzkirche eigebrochen. Tatzeit war laut eines Zeugen gegen 23.25 Uhr. Die Täter hebelten eine Tür auf, um ins Innere zu gelangen. Zudem lösten sie den Feueralarm aus. Der Zeuge sah drei Jugendliche vom Tatort wegfahren. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- circa 15 Jahre alt - rund 1,50 Meter - dunkel gekleidet - fuhr auf einem Fahrrad

Person 2:

- circa 18 Jahre alt - rund 1,75 Meter - dunkel gekleidet - fuhr auf einem Fahrrad

Person 3:

- circa 15 Jahre alt - etwa 1,50 Meter - dunkel gekleidet - fuhr auf einem Fahrrad

Auch an der Hohe Straße kam es zu einem Einbruch. Zwischen 23.50 Uhr am Mittwoch (25.10.23) und 9.10 Uhr am Donnerstag (26.10.23) brach der Täter über ein Fenster in eine Werkstatt ein. Es steht bisher nicht fest, ob der Unbekannte etwas mitgenommen hat. Laut eines Zeugen sieht der Täter wie folgt aus:

- männlich - rund 1,70 Meter - Cappy - dunkle Kleidung

Die Polizei in Dülmen bittet in beiden Fällen unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell