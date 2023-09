Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Schwimmhalle: Kripo fahndet nach bärtigem Mann mit rötlicher Haut

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt am Montag, 18. September, in der Schwimmhalle an der Höntroper Straße 99 in Bochum-Höntrop fahndet die Kripo nach einem männlichen Tatverdächtigen. Es werden Zeugen gesucht.

Nachdem eine Schülerin ihrem Sportlehrer (46, aus Hattingen) gegen 12.30 Uhr berichtet hatte, dass sich eine fremde Person in der Umkleide aufhalte, ging dieser nachsehen. In der Kabine traf er dann auf einen unbekannten, offenbar alkoholisierten Mann, der gerade dabei war, die Taschen der Schüler zu durchsuchen.

Der 46-Jährige versuchte, den Täter festzuhalten. Der Unbekannte schlug und trat daraufhin nach dem Lehrer und flüchtete schließlich durch einen Notausgang, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Ersten Ermittlungen zufolge erbeutete er Tablets, Mobiltelefone und Bargeld. Der 46-Jährige blieb unverletzt.

So wird der Täter beschrieben: männlich, 30-35 Jahre alt, 180-185 cm groß, kräftige Statur, mittelbraune Haare, Vollbart, rötliche Haut, lt. Zeugenbeschreibung "osteuropäisches" Aussehen. Er war dunkel bekleidet mit einer Cargohose, einer dunkelbraunen Jacke mit schwarzem Leder an den Schulern und auffälligen Nähten sowie einer schwarzen Kappe. Es gibt Hinweise, dass sich der Täter öfter im Bereich der Höntroper Straße aufhält.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Telefonnummern 0234 909 - 8405 oder -4441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell