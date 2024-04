POL-MFR: (368) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Samstagmorgen (13.04.2024) wurden Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu einem Einsatz in der Nürnberger Innenstadt gerufen, da Bewohner einen herumschreienden Mann in ihrem Hausflur meldeten. Als die Beamten ihm helfen wollten, trat er einem Polizisten ins Gesicht. Gegen 10:30 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Weintraubengasse über Notruf, dass ein Mann bei ihnen im ...

