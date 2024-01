POL-WES: Dinslaken - Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht nach Schulwegunfall

Moers (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus an der Burgundenstraße eingebrochen. Sie haben die Tür zur Terrasse des Hauses eingeschlagen und zusätzlich aufgehebelt. So gelangten die Unbekannten in das Gebäude, ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar. Der 31-jähriger Hausbewohner, der zur Tatzeit am Montag (22.01) nicht Zuhause war, stellte gegen 18:41 Uhr auf seinem Smartphone einen Alarm von ...

