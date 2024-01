Wesel (ots) - Am 22.01.2024 gegen 15.30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Schillstraße (B58) / Südring (B8) ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 54-jährige Frau aus Wesel befuhr mit ihrem Pkw die Schillstraße in Richtung Rheinbrücke. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die ...

mehr