Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unfall an der Kreuzung Schillstraße /Südring führt zu Rückstau auf der Rheinbrücke

Wesel (ots)

Am 22.01.2024 gegen 15.30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Schillstraße (B58) / Südring (B8) ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 54-jährige Frau aus Wesel befuhr mit ihrem Pkw die Schillstraße in Richtung Rheinbrücke. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 54-Jährige bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich der B8 ein und kollidierte dort mit dem von rechts kommenden 54-jährigen Mann aus Dinslaken, der mit seinem Pkw in Richtung Oberndorfstraße unterwegs war und bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr.

Mehrere Zeugen bestätigten der Polizei den Vorfall.

Bei dem Unfall wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein örtliches Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell