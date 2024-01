POL-WES: Dinslaken/ Duisburg - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Dinslakenerin

Wesel (ots) - Am Samstag, den 20.01.2024, gegen 15.40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Italien mit seinem Pkw die Luisenstraße in Richtung Hanielstraße. An der Kreuzung Luisenstraße / Hünxer Str. und bog er dann nach rechts in die Hünxer Straße ab. Gleichzeitig querte dort ein 54-jähriger Fußgänger aus Dinslaken die Fußgängerfurt der Hünxer ...

