Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - schwerer Verkehrsunfall - Fußgänger angefahren

Wesel (ots)

Am Samstag, den 20.01.2024, gegen 15.40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Italien mit seinem Pkw die Luisenstraße in Richtung Hanielstraße. An der Kreuzung Luisenstraße / Hünxer Str. und bog er dann nach rechts in die Hünxer Straße ab. Gleichzeitig querte dort ein 54-jähriger Fußgänger aus Dinslaken die Fußgängerfurt der Hünxer Straße. Im Bereich der Fußgängerfurt kam es zur Kollision, bei der der Fußgänger schwer verletzt wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hünxer Straße gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. Nach ersten Untersuchungen im Krankenhaus konnte eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Eine 20-jährige Beifahrerin aus dem Pkw wurde zu vorsorglichen Untersuchungen ebenfalls in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Unfallaufnahme unter Beteiligung eines Unfallaufnahme-Teams dauerte bis gegen 19.00 Uhr an.

