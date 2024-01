POL-WES: Dinslaken - Täter warfen mit Gullideckel Fensterscheibe ein

Moers (ots) - Unbekannte Täter hebelten im Nußbaumweg an einer Doppelhaushälfte die Terrassentüre auf. Sie gelangten so am Donnerstag (18.01.)zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr in das Gebäude. Dort nahmen sie einen an der Wand befestigten Tresor samt Inhalt mit. Darin waren Bargeld, eine Armbanduhr und Fahrzeugschlüssel. Die Täter haben weiter die komplette ...

