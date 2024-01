POL-WES: Rheinberg - Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr durch Manipulation von Autoreifen (Achtung! Richtige Telefonnummer!!!!)

Wesel (ots) - Durch einen Zeugen erhielt die Polizei am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr, den Hinweis auf drei Verdächtige am Weseler Bahnhof, die dabei beobachtet wurden, wie sie Warensicherungsetiketten von Bekleidungsstücken entfernten. Eingesetzte Polizeibeamte konnten kurz darauf zwei der Verdächtigen in einem Schienenersatzbus in Wesel Blumenkamp an einer Bushaltestelle antreffen und kontrollieren. In einer von den ...

mehr