Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Täterfestnahme nach Einbruch in Wohnhaus

Edesheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnanwesen konnte am Sonntagmorgen (03.12.2023, 8 Uhr) In der Blenk ein 45 Jahre alter Mann aus Neustadt auf frischer Tat festgenommen werden. Der Mann schlug zuvor im rückwärtigen Bereich eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich Zugang in das Wohnhaus. Dort durchsuchte er alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und verstaute diese in einem mitgeführten Trolley. Noch in unmittelbarer Tatortnähe konnte der Einbrecher durch die Polizei festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell